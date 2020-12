Tem preenchimento facial? Vacina contra Covid-19 pode provocar inchaço, alerta dermatologista

As vacinas contra a Covid-19, nomeadamente a da Moderna, podem provocar reações físicas a pessoas que possuam preenchimento facial, alerta o comité consultivo da FDA (Food and Drug Administration).Pacientes que possuam enchimentos dérmicos tais como preenchimento labial, por exemplo, correm o risco de inchar após serem vacinados contra o vírus.Um dermatologista da Califórnia, nos Estados Unidos, explica que tal se deve à resposta imunológica do nosso organismo.De referir que o preenchimento facial, em particular o que é injetado nos lábios, tem sido muito popular nos últimos anos após celebridades como Kylie Jenner terem investido nesse tipo de procedimento cosmético.