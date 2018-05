Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Temer desiste de tentar reeleição e lança ex-ministro à presidência do Brasil

Henrique Meirelles deteve a pasta das Finanças.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 20:07

O presidente do Brasil, Michel Temer, que meses atrás tinha anunciado a pretensão de disputar a reeleição nas presidenciais de Outubro, para, afirmou então, "defender o legado que mudou o país", referindo-se ao seu próprio governo, reconheceu esta terça-feira em Brasília ter desistido desse projeto. Sem fazer o anúncio formal da desistência, Temer aproveitou um encontro nacional do seu partido, o PMDB, para lançar o nome do ex-ministro das Finanças Henrique Meirelles como candidato às presidenciais.



"Ficarei orgulhosíssimo se o Meirelles um dia for aclamado, pelo voto popular, presidente do Brasil. O Meirelles é o melhor entre os melhores. Por isso ele tem condições de chefiar o nosso partido e chefiar a nossa campanha eleitoral."-Declarou Temer, acrescentando, para não deixar dúvidas e referindo-se à filiação de Meirelles ao PMDB no passado mês de Abril:"Chamamos você, e chamamos para ser presidente do Brasil.



Com esse discurso, Temer aceitou finalmente, muito a contragosto, os conselhos de boa parte dos outros líderes do PMDB e de aliados de outros partidos, para que não se candidatasse e desse oportunidade a alguém com mais probabilidades de êxito. Presidente mais impopular das últimas décadas no Brasil, Michel Temer, cuja gestão é reprovada por mais de 70% da população, surge nas sondagens para as presidenciais de Outubro com ínfimas intenções de voto, que vão de menos de 1% a, no máximo, 2%, dependendo do cenário.



Agora, tendo lançado Meirelles como candidato do governo, o presidente vai pressionar os partidos aliados, que não queriam nem ouvir falar numa candidatura sua para não serem afetados pela impopularidade dele, a unirem-se em torno do ex-ministro das Finanças, bem melhor avaliado nos meios políticos. Temer já mandou até um recado aos aliados nesse sentido, dizendo no encontro, "Que você, queira Deus, seja o candidato único do centro, para continuar o que começámos".



Temer procurava desesperadamente a reeleição para, com a imunidade do cargo, continuar por mais alguns anos a salvo das diversas ações que existem na justiça contra ele por corrupção e que estão suspensas por ele ser chefe de Estado. Tendo sido convencido de que a sua tentativa de se manter na presidência não tinha a menor chance de ir adiante, Temer lançou um aliado fiel, na esperança de que Meirelles seja eleito e, de alguma forma, possa protegê-lo das investidas que a justiça com certeza fará contra o atual governante assim que ele perder a imunidade ao deixar o cargo, em 31 de Dezembro.