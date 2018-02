Temer diz que se for preciso as Forças Armadas irão para o confronto direto com criminosos no Rio

Presidente desmentiu rumores de que os militares teriam um papel de retaguarda.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 23.02.18

O presidente brasileiro, Michel Temer, que há uma semana decretou intervenção militar na área de Segurança Pública no estado do Rio de Janeiro, afirmou esta sexta-feira que, se for preciso, as Forças Armadas irão para o confronto direto com criminosos. Temer fez a declaração em entrevista ao jornalista José Luiz Datena, da Bandnews TV, desmentindo rumores de que os militares das Forças Armadas teriam um papel de retaguarda, meramente auxiliar, como acontecia com os que já estavam no Rio antes da decretação da intervenção.

"Nós esperamos que não aconteça um confronto direto de militares com criminosos, pois a ideia é as Forças Armadas darem apoio às polícias locais. Mas, se houver necessidade, os militares devem partir para o confronto", declarou o chefe de Estado, evidenciando que a atuação das Forças Armadas não será apenas de apoio logístico às forças de segurança regionais e que têm carta branca para agir em qualquer eventualidade.

Aliás, uma das grandes diferenças entre a atuação dos militares enviados já várias vezes ao Rio para ajudar a garantir a segurança é que esses militares tinham como missão apoiar ações da polícia, sob as ordens desta. No decreto de intervenção, editado na sexta-feira da semana passada, Temer inverteu a situação, nomeou o general Braga Neto como interventor oficial e agora são as polícias do Rio de Janeiro (Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Estadual) que ficaram subordinadas aos militares.

Esta quinta-feira, o general Braga Neto nomeou outro general, Richard Fernandez Nunes, para o cargo de secretário de Segurança Pública. Caberá a este trocar os comandantes de todas as corporações, mas, ao menos numa primeira análise, Richard Nunes deve colocar nos postos-chave profissionais das próprias polícias, para não as transformar em órgãos militares nem ferir suscetibilidades internas.

Ainda na entrevista a José Luiz Datena, que comanda um programa policial de grande popularidade nos finais de tarde na Tv Bandeirantes, Temer afirmou acreditar que a decretação da intervenção, que ele considerou uma jogada de mestre, dará o resultado esperado. Mas, se falhar, acrescentou, o fracasso não será das Forças Armadas, que apenas cumprem a missão que lhes foi designada, mas sim do governo e dele próprio, já que o comandante supremo das Forças Armadas é o presidente da República.

Apesar de a intervenção já ser oficial desde sexta passada, na prática ainda não foi levada a cabo nenhuma ação sob esse novo regime jurídico. Braga Neto ainda está a nomear assessores e a planear ações e estimar custos, que deve apresentar só na semana que vem ao governo central.

Numa atitude que causou uma certa estranheza mas que Temer justificou esta sexta como uma medida intermediária para evitar radicalismos, a intervenção militar no Rio de Janeiro é exclusivamente na área da Segurança Pública. Por isso o criticado governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, continua no cargo e no comando de toda a administração regional, exceto a área da segurança.