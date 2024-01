"Temíamos o pior": Menino de sete anos diagnosticado com cancro vence doença

Anderson Pollard, um menino de sete anos, tinha evacuações incómodas e pouco frequentes. Aquilo que se pensava ser uma obstipação era, afinal, cancro no estômago.Segundo o The Mirror, em 2023, numa clínica de alergias, foi-lhe diagnosticado obtispação, mas após fazer vários exames, uma ecografia, um TAC, uma ressonância magnética e análises ao sangue os médicos descobriram vários tumores cancerígenos."Quando nos disseram que era cancro, ficámos em choque total. Vemos isto nos filmes e não pensamos que nos vai acontecer. Foi simplesmente devastador. Não fazíamos ideia do que significava e temíamos o pior", disse o pai da criança, Sam Pollard.No Hospital Pediátrico de Birmingham, em Inglaterra, os médicos diagnosticaram um lifoma de Burkitt. "Disseram-nos que o cancro do Anderson podia ter cura, mas que não havia garantias", acrescentou o pai.Durante quatro meses de internamento no hospital, Anderson fez seis sessões de quimioterapia, foi submetido a transplantes de medula óssea, biópsias e oito punções lombares.Foi uma altura difícial para a família, mas superada com sucesso. O menino conseguiu vencer o cancro e para celebrar a conquista visitou a sede da polícia de West Midlands. O chefe da polícia ofereceu-lhe bilhetes para assistir a um jogo do Manchester United, a sua equipa de futebol favorita.