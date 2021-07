“Temos de ser rápidos na luta pelo clima”, diz Merkel após visitar áreas afetadas pelas chuvas na Alemanha

Chocada com o que viu na região da Renânia-Palatinado, um “panorama surreal e fantasmagórico”, Merkel até disse que a língua alemã “tem dificuldades em encontrar palavras para descrever a devastação causada”.



"Temos de nos apressar, temos de ser mais rápidos na luta contra as alterações climáticas”, disse este domingo a chanceler alemã, Angela Merkel, que visitou as áreas afetadas pelas chuvas torrenciais e prometeu ajuda financeira rápida.Chocada com o que viu na região da Renânia-Palatinado, um “panorama surreal e fantasmagórico”, Merkel até disse que a língua alemã “tem dificuldades em encontrar palavras para descrever a devastação causada”.





Leia também Sobe para 190 número de mortos em inundações na Alemanha e na Bélgica No rescaldo da intempérie de proporções históricas que assolou a Europa central na semana passada, trabalha-se em contrarrelógio, procuram-se sobreviventes, limpam-se as vias, restabelecem-se comunicações. E contam-se os mortos, porque o número de vítimas continua a subir - o último balanço oficial aponta para 190 vítimas mortais, 159 das quais na Alemanha e 31 na Bélgica. Nalguns locais, as equipas de resgate aguardam que o nível das águas desça para encontrar mais corpos, tendo em conta que ainda há dezenas de pessoas incontactáveis e dadas como desaparecidas. Rios de lama mostram devastação e caos.

Luxemburgo, Suíça e Países Baixos também foram afetados, com diques rebentados e aldeias aldeias inteiras evacuadas.





Dada a dimensão dos estragos, Angela Merkel disse que “o governo federal e as regiões atuarão em conjunto para restabelecer, gradualmente, a ordem”.





Preocupada com os fenómenos climatéricos extremos, a chanceler afirmou que os governos têm de melhorar os seus esforços para enfrentar o impacto da mudança climática. Isto depois da Europa ter delineado um pacote de medidas para uma economia com impacto neutro no clima até 2050.