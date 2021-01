Uma violenta tempestade que está a atingir o Reino Unido e o norte do País de Gales tem vindo a ameaçar uma das fábricas da vacina Oxford/AstraZeneca contra a Covid-19.As autoridades e serviços de emergência foram ativados para evitar que o edifício sofra inundações e assim sejam destruídas doses da vacina contra o novo coronavírus.Vários trabalhadores foram para o local com o objetivo de proteger a fábrica e o depósito onde estão as doses da 'vacina milagre'.