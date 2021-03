Tempestade atinge oeste dos EUA e centenas de voos são cancelados

Uma perigosa tempestade atingiu o oeste dos Estados Unidos da América e provocou o cancelamento de centenas de voos em Denver e ao corte de estradas, este domingo.Mais de 30 mil pessoas ficaram sem luz, no Colorado, e mais de 800 voos foram cancelados no Aeroporto Internacional de Denver, neste domingo, sendo que já tinham sido cancelados voos também este sábado, devido à altura da neve acumulada.

O Serviço Meteorológico Nacional de Cheyenne, nos Estados Unidos, alertou as pessoas para ficarem em casa através do Twitter, avança a Reuters.



O governador do Colorado, Jared Polis, ativou a Guarda Nacional, antes da tempestade, para ajudar em qualquer incidente de busca e resgate.