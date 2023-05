Tempestade de areia provoca choque em cadeia com pelo menos 30 feridos e "várias mortes"

Uma tempestade de areia provocou esta segunda-feira um choque em cadeia que envolveu dezenas de veículos na estrada interestadual I-55 em Illinois, nos EUA. Várias pessoas morreram e pelo menos 30 ficaram feridas, revela a Reuters que cita a polícia. Na origem do acidente está a falta de visibilidade dos condutores provocada pela tempestade.No choque em cadeia, ocorrido cerca das 11h locais (17 horas em Lisboa) estiveram envolvidos cerca de 40 a 60 carros e cerca de 20 viaturas comerciais, incluindo reboques de tratores.Mais de 30 pessoas foram transportadas para hospitais da área e há o registo de "várias mortes", informou um porta-voz da polícia estadual em conferência de imprensa.Na sequência do acidente, dois camiões incendiaram-se e é possível que um deles tenha explodido, referiu ainda o porta-voz.Nas imagens divulgadas pelos meios de comunicação locais, é possível ver vários veículos acidentados em cadeia e a espessa nuvem de poeira e fumo no local.O troço da estrada onde ocorreu o acidente deverá manter-se encerrado até esta terça-feira à tarde.