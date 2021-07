Uma tempestade chuva, vento e granizo destruiu dezenas de carros na Autoestrada 1, que liga Parma a Piacenza, em Itália, durante a tarde desta segunda-feira.



A informação, avançada pelo Corriere di Bologna avança mesmo que a via rápida teve de ser temporariamente cortada ao trânsito devido à longa fila de carros com os vidros partidos que se encontravam parados na via.

