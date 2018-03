Tempestade de neve paralisa a Irlanda

Uma forte tempestade de neve paralisou e colocou a Irlanda em alerta vermelho. Aeroportos, escolas, universidades e transportes públicos já foram encerrados.

"Caso não estejam em casa, regressem o mais rápido possível", pediu o primeiro-ministro Leo Varakar, na conta oficial do Twitter. O político ainda revelou que está a ser realizado um esforço conjunto para garantir a segurança de todos os cidadãos.





We are facing an extraordinary weather event. I have instructed all of the machinery of the State to work together to keep people safe. Be prepared in your homes, look out for vulnerable neighbours & avoid unneccesary travel in red areas. Updates at https://t.co/jV1buaTzO6