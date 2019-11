Tempestade em França causa inundações e leva à retirada de centenas de pessoas

Saint-Raphaël e Touloun devido à inundação das rotas. Só na segunda-feira devem passar os efeitos da tempestade. Até lá são esperados ventos fortes que podem chegar aos 120 Kms/Hora e chuvas intensas com previsão de inundações.

As autoridades francesas estão a investigar os cursos fluviais que cercam a casa de um homem de 77 anos, que foi dado como desaparecido na manhã de sábado em Var, onde se prevêem os efeitos mais fortes da tempestade que assola o sul de França.Sete departamentos foram colocados sob alerta laranja e as chuvas fortes levaram à retirada de centenas de pessoas. Na cidades Hyéres, no sudeste de França, foram retiradas 600 pessoas e levadas para habitações e acampamentos como forma de prevenção. Mais de duas mil casas estão sem eletricidade desde o início da tempestade e o serviço de incêndio foi obrigado a intervir 156 vezes. Três equipas de resgate reforçaram as patrulhas na água.A circulação rodoviária foi interrompida entre