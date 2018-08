Tempestade estraga férias em Benidorm

Turistas britânicos afirmam que temperaturas estão abaixo das do Reino Unido.

18:42

Vários turistas que escolheram Benidorm como destino de férias foram confrontados nos últimos dias com uma tempestade que tem inundado as ruas e prejudicado o descanso.

Um dos locais prediletos do turismo balnear na península Ibérica está neste momento com temperaturas inferiores às que se sentem, por exemplo, no Reino Unido.



A chuva não tem dado tréguas e as ruas de Benidorm já são comparadas a autênticos rios pelos internautas.

Nas redes sociais estão ser divulgados vídeos que demonstram o estado das ruas.