Tempestade Henri passa a furacão e deverá atingir norte de Nova Iorque hoje ou no domingo

A forte tempestade Henri, que deverá atingir o nordeste do estado norte-americano de Nova Iorque ao final do dia de hoje, elevou-se para a categoria de furacão, anunciaram as autoridades, recomendando aos cidadãos que se preparem.

"Não queremos ninguém nas ruas no domingo presas no tráfego nas pontes do Cabo Cod quando a tempestade estiver na sua força máxima", alertou o governador do Massachusetts, Charlie Baker, recomendando aos veraneantes da zona costeira entre Nova Iorque e Boston que adiem a ida ou antecipem o regresso.

Em causa está a tempestade Henri, que foi hoje elevada para a categoria de furacão, e que deverá chegar ao final do dia ou domingo de manhã aos conhecidos destinos turísticos na zona costeira do norte do estado de Nova Iorque.