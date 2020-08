Tempestade Marco passa a categoria de furacão e dirige-se para os EUA

A tempestade Marco, que atingiu o Golfo do México, passou à categoria de furacão, informou este domingo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.

O furação Marco dirige-se agora para a costa do Louisiana.

A tempestade tropical Laura, que também poderá passar à categoria de furacão, já atingiu a República Dominicana e o Haiti e dirige-se agora para a mesma zona da costa dos Estado Unidos da América.

#Marco has become a hurricane, according to data from the Air Force @403rdWing Hurricane Hunters. Maximum winds are 75 mph (120 km/h) with higher gusts. https://t.co/MPtF0KuhE3 pic.twitter.com/o7GbutfMHU