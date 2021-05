Uma violenta tempestade causou este domingo a morte de 21 atletas que participavam numa ultramaratona numa zona remota e montanhosa da província de Gansu, no noroeste da China.A maior parte das vítimas morreu de hipotermia após uma súbita descida da temperatura, acompanhada por granizo, chuva gelada e vento forte. Muitos dos atletas desorientaram-se devido à falta de visibilidade e afastaram-se do percurso da corrida, dificultando o resgate, no qual estiveram envolvidos mais de mil socorristas.