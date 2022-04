Tempestade nas Filipinas causa pelo menos 43 mortos

Pelo menos 43 pessoas morreram e seis continuam desaparecidas nas Filipinas devido à passagem da tempestade tropical Megi, que devastou a parte central do arquipélago, disseram esta quarta-feira as autoridades.

O Conselho de Gestão e Redução de Riscos de Desastres filipino indicou que quase 35.000 pessoas foram deslocadas para centros temporários criados pelas autoridades.

A tempestade tropical Megi, batizada nas Filipinas como Agaton, entrou na costa leste do país no domingo, causando inundações e aluimentos de terra nos arquipélagos de Visayas e Mindadao, no centro e no sul do país.