Tempestade provoca inundações e faz pelo menos cinco mortos nos EUA

O nordeste dos Estados Unidos da América está a ser atingido por uma forte tempestade que já provocou a morte a cinco pessoas.Segundo a imprensa internacional, mais de 400 mil residências e empresas ficaram sem eletricidade.

As autoridades confirmaram cinco mortes relacionadas com a tempestade no Alabama, Carolina do Sul, Carolina do Norte e Tennessee.

Centenas de pessoas foram retiradas de casa devido a inundações.

A chuva, a neve, o vento forte e a falta de energia levaram ao cancelamento das aulas em algumas localidades e estados afetados.