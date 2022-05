Tempestades e ciclones em Madagáscar mataram 214 pessoas e afetaram meio milhão

As sucessivas tempestades tropicais e ciclones em Madagáscar já mataram pelo menos 214 pessoas e afetaram mais de meio milhão desde o início do ano, disseram esta terça-feira as Nações Unidas.

"Seis acontecimentos climáticos tropicais atingiram Madagáscar entre janeiro e abril, matando pelo menos 214 pessoas e afetando cerca de 571.100 no país", disse o Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU (OCHA), através de um comunicado.

A época dos ciclones na África Austral decorre normalmente entre outubro ou novembro e abril.