Tempestades na Turquia fazem nove mortos e 11 desaparecidos

As fortes tempestades e inundações dos últimos dias na Turquia fizeram nove mortos, incluindo um tripulante morto no naufrágio de um navio no Mar Negro, e 11 desaparecidos, informaram as autoridades turcas.

O navio Kafkametler, de bandeira turca, afundou-se no domingo após ter colidido com um quebra-mar no exterior do porto da cidade de Eregli, cerca de 200 quilómetros a leste de Istambul.

O ministro dos Transportes e Infraestruturas, Abdulkadir Uraloglu, afirmou que o navio, que se dirigia para o porto ocidental turco de Izmir, colidiu várias vezes com o quebra-mar antes de se afundar.