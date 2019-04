Temporal faz cinco mortos e deixa rasto de destruição no Rio de Janeiro

Inundações e deslizamentos de terras multiplicaram-se em várias zonas da cidade.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 18:41

A chuva torrencial que castiga a cidade brasileira do Rio de Janeiro desde a noite desta segunda-feira já deixou ao menos cinco pessoas mortas. A quinta vítima fatal era um morador do Morro do Leme que estava desaparecido desde a noite anterior depois de ter sido arrastado pelo colapso de uma encosta e cujo corpo foi descoberto ao início da tarde desta terça-feira.

Ao menos outras duas pessoas continuavam a essa hora desaparecidas também na zona sul. São avó e neta que sairam de uma festa infantil no Centro Comercial Rio Sul por volta das 21 e 40 de segunda, horário em que ligaram para casa dizendo que estavam num táxi presas num congestionamento mas nunca mais apareceram. Esta terça, a polícia conseguiu localizar o táxi através do sinal de GPS, soterrado sob um mar de água suja, lama e pedras, e bombeiros e voluntários tentavam esta tarde chegar até ao interior do veículo.

A chuva, que esta terça-feira continua a cair com indescritível violência, paralisou totalmente a cidade do Rio de Janeiro e muitas cidades vizinhas. Casas, muros e encostas desmoronaram, boa parte das ruas está submersa e os bombeiros usam botes para resgatar pessoas dos tectos de imóveis e de autocarros e outros locais onde se refugiaram para sobreviver.

Só na favela da Rocinha, igualmente na zona sul do Rio, até às 11 horas da manhã desta terça-feira tinham caído impressionantes 314,8 mm de chuva, ou seja, em cada metro quadrado cairam 314,8 litros de água desde a noite anterior. A imagem por toda a chamada "Cidade Maravilhosa" é de destruição e ainda há muitas pessoas ilhadas nos pontos onde a chuva as surpreendeu, sem conseguirem voltar para casa ou irem para o trabalho, sem água potável ou alimento, à espera de socorro.

As autoridades locais pediram à população que não saia de casa ou de qualquer outro local onde se encontre e que considere seguro. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a chuva forte vai continuar a castigar o Rio de Janeiro pelo menos até amanhã, quarta-feira, o que ameaça ampliar a tragédia.