A Alemanha registou 6.714 infeções por coronavírus nas últimas 24 horas, em comparação com as 8.500 do passado domingo, de acordo com os últimos dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia.

A incidência semanal foi de 64,5 infeções por 100.000 habitantes, em comparação com as 83,1 do passado domingo.

Os números dos fins de semana são geralmente inferiores aos dos dias de semana devido ao menor número de testes realizados e ao facto de alguns laboratórios demoram a apresentar os resultados ao RKI.