A tenista chinesa Peng Shuai, que no mês passado acusou um antigo dirigente político de abuso sexual, voltou a aparecer em público para dizer que foi tudo um mal-entendido. As declarações da atleta, gravadas em vídeo, foram feitas, domingo, a um órgão de comunicação de Singapura e levantam dúvidas sobre se foram proferidas livremente.





“Nunca falei ou escrevi sobre alguém que me agrediu sexualmente”, disse Peng, que esteve em Xangai num evento com outras estrelas do desporto chinês, como o antigo jogador de basquetebol Yao Ming.