Tenista Peng Shuai aparece em vídeo divulgado por jornal controlado pelo governo Chinês

Um novo vídeo divulgado por Hu Xijin, diretor do Global Times, jornal controlado pelo Partido Comunista Chinês mostra a tenista Peng Shuai, após vários apelos internacionais para que o governo chinês mostre que a atleta está viva e segura, na sequência de ter denunciado um governante chinês por abusos sexuais.

Nas imagens, que o jornalista diz serem atuais, é possível ver a atleta a sorrir e com amigos e com o treinador, dentro de um restaurante. "É possível perceber que as imagens são de agora", alega o responsável pelo jornal do Governo chinês.

Um representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico reagiu imediatamente à publicação do vídeo e, segundo a Sky News, exigiu "que as autoridades chinesas apresentem urgentemente provas verificáveis sobre a sua segurança e paradeiro". "Toda a gente deve poder falar sem medo de repercussões. Todas as denuncias de abusos sexuais, em qualquer parte do mundo, devem ser investigadas", adiantou o porta-voz do governo inglês.