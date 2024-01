Os receios de um alastramento do conflito em Gaza a todo o Médio Oriente tornaram-se mais reais nos últimos dias, com vários atores regionais, incluindo o Irão, o Paquistão e até a pacata Jordânia a aproveitarem o caos causado pela guerra em Gaza e pela tensão no mar Vermelho para lançarem ataques contra alvos nos países vizinhos.









Ver comentários