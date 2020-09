Tensão em Kenosha cresce com visita de Donald Trump

A intenção de Donald Trump de visitar esta terça-feira a cidade de Kenosha, onde o afro-americano Jacob Blake foi na semana passada baleado pelas costas pela polícia, dando origem a uma onda de protestos que fez dois mortos, está a causar forte polémica nos EUA, com o próprio governador do Wisconsin a apelar, em vão, ao presidente para adiar a visita.









A Casa Branca confirmou que Trump tenciona deslocar-se esta terça-feira a Kenosha para “apoiar as forças de segurança que têm enfrentado os protestos e visitar a zona mais atingida pela violência”, mas não adiantou se o presidente planeia encontrar-se com a família de Blake, que ficou paralisado da cintura para baixo na sequência do tiroteio.

Os democratas temem que a presença do presidente possa inflamar ainda mais os ânimos. O governador do Wisconsin, Tony Evers, escreveu a Trump manifestando a preocupação de que a presença do presidente “prejudique os esforços para ultrapassar as divisões”, enquanto o vice-governador, Mandela Barnes, disse ontem que a presença de Trump na cidade “é aquilo que não precisamos agora” dados os seus recentes comentários a favor da “lei e ordem”. “A sua visita tem apenas um objetivo, que é agitar ainda mais as coisas. Ele está a fazer tudo o que pode para atiçar ainda mais as chamas”, acusou a congressista democrata Karen Bass. n *com agências

Portland teme escalada da violência



A cidade de Portland, palco de violentos protestos contra o racismo há mais de três meses, preparava-se ontem para uma nova escalada da violência após a morte de um membro de uma milícia supremacista em confrontos com manifestantes antirracistas no sábado. Nas redes sociais, membros das milícias fizeram apelos à retaliação, levando a governadora Kate Brown a pedir reforços à polícia estadual e ao FBI. “A todos aqueles que juram vingança, peço-vos para se manterem longe”, apelou o mayor Ted Wheeler .