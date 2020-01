Tensão entre EUA e Irão cria iminência de uma nova guerra

Washington e Teerão prometeram calar as armas, depois da resposta iraniana à morte do general Soleimani, mas o cenário de uma guerra no Médio Oriente entre as duas potências não desapareceu. Há uma tensão permanente entre os Estados Unidos e o Irão e o rastilho para uma nova escalada de violência pode acender-se a qualquer instante.Movimentos fundamentalistas como o Hezbollah, apoiados pelo Irão e classificados por alguns estados como grupos terroristas, podem comprometer qualquer esforço de diálogo ou negociação.Quarta-feira, após as declarações contidas do presidente norte-americano Donald Trump e da garantia dada pelo líder supremo da República Islâmica do Irão, Ali Khamenei, dando por concluídas as hostilidades, dois rockets explodiram na chamada ‘zona verde’ de Bagdad, capital do Iraque, próximo da embaixada dos EUA naquele país. Não se registaram vítimas nem estragos de monta, mas é um sinal claro de que o caminho para a paz nesta zona do globo continua a ser uma miragem.Outras ações poderão seguir-se nos próximos dias, no Iraque ou noutro país da região, tendo como alvo interesses dos EUA, sendo certo que qualquer provocação do lado iraniano, ou de grupos ligados a Teerão, terá resposta imediata das forças norte-americanas, com ataques cirúrgicos. Trump tem 52 alvos na mira e premirá o gatilho se assim o entender. Por enquanto, a opção vai para o aumento das sanções económicas ao Irão, mas tudo pode mudar de uma hora para a outra.Olhando a capacidade militar dos dois países, é fácil de concluir para que lado pende a balança. O poderio militar dos Estados Unidos é muito superior, em homens e em meios, mas um conflito armado teria consequências imprevisíveis.Washington disse esta quinta-feira ter indicações seguras de que Teerão está a pedir aos seus aliados para que se abstenham de novas ações contra os americanos. "Vigilância permanente" é a palavra de ordem da administração Trump, ao mesmo tempo que abre a porta a um novo acordo nuclear. Convite rejeitado pelo Irão, que aponta outro caminho para a resolução do diferendo: a saída das tropas americanas da região.Vários chefes militares iranianos vieram esta quinta-feira a público lembrar que o conflito com os Estados Unidos está longe de terminado, prometendo que a morte do general Qassem Soleimani "será vingada num futuro próximo".O avião ucraniano que caiu, quarta-feira, em Teerão, com 176 pessoas a bordo, pode ter sido abatido por um míssil, sinal da tensão que se vive na zona. Acredita-se que foi disparado por engano. Ninguém sobreviveu.