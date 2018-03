Tenta abrir porta do avião em pleno voo enquanto grita "Eu sou Deus"

Mulher teve de ser controlada pelos passageiros. Momento foi captado em vídeo.

Uma mulher que seguia num voo da SkyWest entre São Francisco e Boise, nos EUA, tentou abrir uma das portas do aparelho e teve de ser controlada pelos passageiros. Enquanto o fazia, gritava repetidamente "Eu sou Deus".O incidente caricato aconteceu na segunda-feira e deixou os restantes passageiros sobressaltados."Ela levantou-se da cadeira e começou a berrar", contou um dos passageiros, citado pela imprensa local. "Depois começou a correr direta à porta da frente e tentou abri-la", continuou.Outro passageiro agarrou-a e tentou controlá-la, mas ela continuou alterada. "Ela só berrava 'Eu sou Deus', 'Eu sou Deus'", garante o passageiro.No meio da confusão, o piloto usou o intercomunicador para pedir ajuda aos passageiros, incentivando-os a intervir."O piloto pediu-nos para a 'imperdirmos a todo o custo' que ela abrisse a porta. Eu comecei a assustar-me e confesso que não fazia ideia do que se estava a passar", desabafou."Nunca tinha vivido nada assim e isto acontecer, especialmente quando estamos já no ar... Honestamente, não quero experimentar nada parecido novamente. Foi muito assustador", confessa.Outro passageiro conseguiu atirar a mulher ao chão e colocou um joelho sobre as costas para a impedir de se levantar. Depois, atou as mãos e os pés da mulher enlouquecida e assegurou-se de que não voltava a tentar novamente a mesma façanha.O aparelho acabou por aterrar sem problemas no aeroporto de destino, onde a mulher foi detida pelas autoridades.O caso está agora a ser investigado pela polícia de Boise e pelo FBI.