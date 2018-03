Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tenta decapitar o filho autista por achar que este "devia morrer"

Mulher confessou temer que o filho se tornasse "um fardo para a sociedade".

15:11

Uma mulher está a ser acusada de tentar decapitar o filho autista, alegando que este "precisava de morrer", em Maryland, nos EUA.



Kristina Petrie, de 46 anos, terá perdido a cabeça no passado dia 12 de março, quando o menino chegou a casa vindo da escola e subiu para o quarto. Sentado no sofá da sala, encontrava-se o irmão mais novo do menino, também ele autista.



De acordo com o relatório do processo na posse do tribunal, a mulher aparentemente fora de si confrontou o filho com o facto de ele estar a jogar em vez de estar a fazer os trabalhos de casa.



Com uma serra na mão, Kristina terá perseguido o menino que fugia assustado pelo quarto e colocou a serra junto ao seu pescoço, fazendo movimentos ameaçadores para a frente e para trás.



A criança conseguiu escapar e a mulher telefonou imediatamente ao ex-marido a confessar o ataque. De seguida, foi levada para um hospital onde admitiu andar "sobrecarregada" e a sentir que não estava a fazer o suficiente para ajudar os seus dois filhos com autismo.



Kristine admitiu temer que ambos os filhos viessem a tornar-se num "fardo para a sociedade" quando crescessem e que por isso acreditava que estes "deviam morrer".



O menino de 11 anos ficou com marcas no pescoço do aproximar da serra e ainda com outros ferimentos nas zonas dos ombros, das costas e na mão esquerda.



A mulher ficou detida sem possibilidade de pagamento de fiança. Está acusada de tentativa de homicídio em primeiro grau, abuso de menores e Kristina pode vir a enfrentar uma pena de prisão perpétua.