"Tenta ser menos branco": Coca-Cola acusada de racismo em vídeo de formação para funcionários

BREAKING: Coca-Cola is forcing employees to complete online training telling them to "try to be less white."



These images are from an internal whistleblower: pic.twitter.com/gRi4N20esZ — Karlyn supports banning critical race theory in NH (@DrKarlynB) February 19, 2021

A Coca-Cola está a ser criticada e acusada de racismo após a divulgação de um vídeo de incentivo aos trabalhadores para serem "menos brancos".A denúncia foi feita por um funcionário da empresa de refrigerantes após ter divulgado frames do vídeo nas redes sociais.De acordo com o Daily Mail, as imagens integram um vídeo de 11 minutos intitulado "Confronting Racism with Robin DiAngelo" ("Enfrenta o racismo com Robin DiAngelo, em português). Depois de serem partilhados, os slides tornaram-se viral e há quem já acuse a Coca-Cola de racismo.Num dos slides surge a frase "Try to be less white" ("Tenta ser menos branco", em português), seguida de outras afirmações relacionadas com os "ideias brancos".A empresa confirmou a publicação do vídeo na sua plataforma de formação. "O vídeo em questão estava acessível na plataforma LinkedIn Learning, mas não fazia parte do currículo da empresa. Continuaremos a ouvir os nossos funcionários e a ajustar os nossos programas de aprendizagem conforme apropriado", afirmou o porta-voz, citado pelo jornal britânico.