Tenta vender filha de oito anos para sexo por 64 euros

Mulher foi apanhada por polícia disfarçado que a deteve após investigação.

10:19

Carrie Sue Kelly, mãe de uma menina de oito anos, está a ser acusada de ter tentado vender a filha para sexo com um estranho, a troco de 64 euros.



A mulher terá alegadamente feito uma proposta através de um aplicativo de mensagens a um homem, que se tratava de um polícia disfarçado, que a deteve assim que percebeu que esta tentava 'vender' a filha para ter relações sexuais com um desconhecido.



A mulher utilizava o nome "Ckelly74" para oferecer os seus serviços sexuais e também os da menina. Carrie abordou um homem de Nebraska, nos EUA, que quando se apercebeu do que a mulher estava a tentar fazer com a criança, chamou de imediato as autoridades que decidiram intervir à paisana.



O polícia fingiu continuar a ser o homem com quem a mulher tinha inicialmente começado a falar e tentou marcar um encontro com esta, ao qual Carrie não compareceu. Continuaram a falar por mensagem e esta admitiu que praticava abuso infantil e ainda que tinha em sua posse fotografias intímas de várias crianças.



A mulher acabou por ser detida no dia 12 de junho à porta da escola da filha. De acordo com o The Mirror, Carrie admitiu ter oferecido a menina para sexo. Para já, continua sob custódia policial.