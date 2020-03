Tentativa de assalto a banco termina com sete mortos no Brasil

Uma tentativa de assalto simultâneo a duas agências bancárias na cidade brasileira de Paraí, no estado do Rio Grande do Sul, no sul do país, terminou com sete mortos e a população em pânico. Os criminosos chegaram à cidade de madrugada, mas já eram esperados pela polícia.

De acordo com a polícia local, a quadrilha já era monitorizada há algum tempo, depois de cometerem crimes semelhantes noutras cidades da região, e fontes da inteligência policial sabiam que os criminosos tentariam assaltar os bancos em Paraí, a 270 km de Porto Alegre, a capital estadual, só não se sabia o dia exato. Por isso, agentes disfarçados montaram guarda nas proximidades das duas agências, que ficam na mesma avenida, durante vários dias.

Quando a quadrilha parou os carros, roubados dias antes e com matrículas falsas, e se preparava para instalar os explosivos nos dois bancos, a polícia interveio. De acordo com o relatório oficial, os assaltantes reagiram e dispararam contra os agentes, e no violento tiroteio que se seguiu sete suspeitos morreram.

A troca de tiros com armas de guerra, tanto por parte da polícia quanto dos criminosos, foi tão intensa que acordou o autarca local, Gilberto Zanotto, que vive a quatro quilómetros do local e ligou para a polícia, sabendo só nesse momento o que estava a acontecer. Dado o elevado número de vítimas mortais, a ação policial vai ser investigada, para se apurar um eventual excesso dos agentes envolvidos na operação.

Assaltos deste tipo são cada vez mais comuns em pequenas cidades do interior do Brasil, normalmente pouco policiadas e onde, pela distância dos grandes centros, os bancos guardam elevados montantes em dinheiro. O crime organizado espalha quadrilhas por todo o país para levarem a cabo assaltos destes a bancos e agências dos Correios como forma de arrecadar avultadas somas de uma só vez e, geralmente, sem grandes riscos.