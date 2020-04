Teoria da conspiração que liga 5G ao coronavírus motiva destruição de antenas em vários pontos da Europa

Teorias da conspiração estão a motivar a destruição de antenas de telemóvel em vários pontos da Europa, estando as autoridades preocupadas com grupos que acreditam na propagação da covid-19 através do sinal da rede 5G.

"É inaceitável que pessoas estejam a destruir infraestruturas de que nós precisamos para responder a esta emergência médica", disse à Associated Press, Stephen Powis, diretor do Serviço Nacional de Saúde de Inglaterra (NHS na sigla em inglês).

As autoridades registaram cinquenta incêndios de origem criminosa que destruíram torres de sinal de telemóvel no Reino Unido desde o princípio do mês, tendo três pessoas sido detidas.





Fotografias e vídeos das antenas de sistema de comunicações 5G são frequentemente difundidas através das redes sociais com comentários falsos sobre a relação entre o sinal de telemóvel e a propagação da pandemia do novo coronavírus, covid-19.

Pelo menos 16 incêndios foram registados na Holanda, mas também há casos de destruição de antenas na República da Irlanda, Chipre e Bélgica.

Mensagens falsas sobre a tecnologia 5G têm sido partilhadas nas plataformas digitais milhares de vezes, culpando as antenas de telemóvel de provocarem cancros e de propagarem a pandemia de covid-19.

A recente vaga de teorias da conspiração sobre a tecnologia 5G começou em janeiro quando um médico belga sugeriu "ligações" entre a covid-19 e o sinal de telemóvel de última geração.

Anteriormente eram comuns mensagens do género, mas que se referiam aos "perigos cancerígenos" provocados pelos sinais de telemóvel que, segundo mensagens sem qualquer justificação científica afirmam que provocam tumores cerebrais.

O fenómeno já levou o porta-voz da Comissão Europeia, Johannes Bahrke, a afirmar que não existe qualquer relação entre a instalação de equipamentos de tecnologia 5G e a pandemia de covid-19.