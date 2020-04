Teoria da conspiração que relacionava 5G com propagação do coronavírus leva à destruição de torres de telecomunicações

Uma teoria da conspiração divulgada na internet ao longo das últimas semanas resultou na destruição de dezenas de torres de telecomunicações em todo o Reino Unido. O Governo não tem dúvidas, uma conspiração que relacionava a propagação do coronavírus com a tecnologia do 5G levou dezenas de pessoas a cometer atos de vandalismo em torres de telecomunicações.As mensagens divulgadas através de grupos no Facebook, WhatsApp e em vídeos do Youtube afirmavam que as ondas emitidas pelo 5G causavam pequenas alterações no corpo humano que o faziam sucumbir ao vírus.Segundo reporta o The New York Times, uma torre de telecomunicações foi incendiada em Birmingham a 2 de abril. Um dia depois, em Liverpool, uma caixa de telecomunicações foi também incendiada. No Reino Unido, mais de 30 atos deste tipo ocorreram em torres sem fio e outros equipamentos de telecomunicações.O The New York Times tentou encontrar a raiz da teoria da conspiração e acabou por encontrar 487 comunidades no Facebook, 84 contas no Instagram, 52 contas no Twitter e dezenas de outras publicações e vídeos a difundir a mentira. Se no Facebook a teoria chegou a mais de meio milhão de novos seguidores nas últimas duas semanas, no Instagram uma rede de 40 contas duplicou a 'audiência' para 58 mil e 800 seguidores.