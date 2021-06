Teragnose: Uma nova estratégia e esperança na luta contra o cancro

É uma nova esperança para a comunidade médica que continua em busca de tratamento e curas para o cancro. Chama-se teragnose e promete "resultados espetaculares", como descreve o médico José Luis Carreras citado pelo jornal El País.



O clínico abordou, numa sessão científica na Real Academia Nacional de Medicina, em Madrid, o caso de um alemão de 62 anos com cancro de próstata e uma disseminação massiva com metástases ósseas



A teragnose, uma estratégia de tratamento e diagnótico que funciona contra as células de alguns tipos de cancro, foi o segredo para três anos livre de cancro. O homem fez o tratamento experimental na Clínica Central de Bad Berka, na Alemanha, e oito meses depois estava livre da doença. Voltou a trabalhar e praticar desporto. Três anos e meio depois, continua sem sinais de cancro.



O tratamento experimentar tem sido a estrela do maior congresso anual dedicado ao cancro do mundo, o da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO), realizado até esta terça-feira via online.



O termo é uma combinação de duas palavras: terapia e diagnóstico. Com a mesma molécula, a doença pode ser diagnosticada e tratada. A estratégia, usada há décadas contra o cancro da tiróide, está a ser agora avaliada no tratamento de outros cancros, como os neuroendócrinos e, principalmente, o da próstata, mais comum nos homens. Os resultados têm sido promissores.



Em que consiste a teragnose?

A teragnose funciona a partir do uso de uma molécula com alta afinidade para o PSMA (proteína transmembrana, presente em quase todos os cancros da próstata) que costuma encontrar-se em grandes quantidades nas células do cancro da próstata.



Para fazer o diagnóstico, esta molécula relacionada ao PSMA liga-se a um elemento químico radioativo, o gálio-68, que brilha ao ser visto numa tomografia por emissão de pósitrons (PET). Para o tratamento, a mesma molécula liga-se a outro elemento químico, o lutécio-177, que emite radiação local que mata as células cancerígenas. Ou seja, é como uma espécie de míssil de alta precisão que atinge diretamente as células cancerígenas.



O médico José Carreras explica que esta estratégia vai direta para a célula cancerígena e destrói-a no local, não provocando danos noutras células.



Estudo levado a cabo pelo médico Michael Morris de Nova Iorque

O estudo levado a cabo pelo médico Michael Morris, de Nova Iorque, envolveu 831 doentes com metástase e cancro de próstata resistente, um tipo de tumor que geralmente é fatal.



Os pacientes que receberam tratamento com teragnose ganharam em média mais 15,3 meses de vida, em comparação com 11,3 meses para os homens que receberam a terapia normal. Quatro meses extra - 35% a mais - pode parecer pouca coisa, no entanto, de acordo com o clínico Morris, estes eram pacientes praticamente sem esperança, nos quais a quimioterapia e os tratamentos hormonais já tinham falhado.



O tratamento experimental promissor apresentado na conferência ASCO, denominado 177Lu-PSMA-617, estava a ser desenvolvido na empresa biofarmacêutica Endocyte dos Estados Unidos.