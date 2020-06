Terceira bala do polícia que matou Rayshard Brooks atingiu carro com crianças dentro

A terceira bala disparada por Garrett Rolfe, o polícia que matou Rayshard Brooks, atingiu um carro com uma família lá dentro. De acordo com Chris Stewart, o advogado que defende a família de Brooks, o carro que foi atingido pelo terceiro tiro na passada sexta-feira em Atlanta tinha um homem e os seus dois filhos menores no interior.Stewart defende que apesar de Rayshard estar alcoolizado quando se colocoy em fuga após a tentativa de detenção por parte da polícia, a atitude dos agentes, de atirar contra o afro-americano, foi desnecessária e poderia ter provocado uma tragédia muito maior.De recordar que o afro-americano de 27 anos morreu sexta-feira na cidade de Atlanta, no estado da Geórgia, depois de ter sido atingido com “dois tiros nas costas”, disparados por um polícia, que acabaram por lhe provocar danos nos órgãos e perda de sangue, como confirmou o médico-legista do condado de Fulton.