Terceira dose da vacina da Moderna oferece proteção significativa contra nova variante Ómicron

A Moderna anunciou esta segunda-feira que a dose de reforço da vacina Covid-19 protege contra a nova variante Ómicron.A empresa explicou que as duas doses da vacina geraram anticorpos baixos contra a variante Ómicron, mas que a dose de reforço de 50 microgramas aumentou 37 vezes a capacidade de anticorpos neutralizantes.Em 2022, a Moderna espera avançar com ensaios clínicos para desenvolver uma nova vacina que proteja particularmente contra a ómicron. Apesar disto, Paul Burton, diretor médico da Moderna, afirmou que a atual vacina "é altamente eficaz e extremamente segura" e que irá portoteger as pessoas durante os meses de inverno, quando se alcançar a o pico mais forte do Omicron.