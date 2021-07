Terceira dose da vacina da Pfizer aumenta "fortemente" proteção contra variante delta da Covid-19

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA garante que as atuais vacinas e respetivas doses protegem as pessoas contra as variantes da Covid-19.



A farmacêutica mostrou-se preocupada com uma possível diminuição da imunidade, revelando que o desenvolvimento de uma terceira dose da vacina pode ajudar a proteger a população



A empresa pretende a aprovação da Food and Drug Administration (FDA), já no próximo mês, para o uso urgente da terceira dose.

Uma terceira dose da vacina da Pfizer contra a Covid-19 pode aumentar "fortemente" a proteção contra a variante Delta.A informação foi divulgada esta quarta-feira pela própria farmacêutica.No relatório, citado pela CNN, a Pfizer sugeriu que o nível de anticorpos nesta variante cresceram cinco vezes mais em pessoas entre os 18 e os 55 anos que receberam uma terceira dose da vacinaNa faixa etária entre os 65 e os 85 anos, a investigação revela que o número de anticorpos cresceu 11 vezes mais do que após a toma da segunda dose.Os dados ainda não foram, no entanto, revistos por pares.