Terceiro cidadão canadiano condenado à morte na China por tráfico de droga

Um terceiro cidadão do Canadá foi hoje condenado à pena de morte na China por produção e tráfico de drogas, anunciou um tribunal do sul do país, numa altura de tensão diplomática entre Otava e Pequim.

O cidadão canadiano, identificado em mandarim como Xu Weihong, foi julgado em primeira instância por "produção de drogas", segundo o Tribunal Intermédio de Cantão.

O porta-voz da diplomacia chinesa, Wang Wenbin, enfatizou à imprensa que o caso "não deve ter consequências para as relações entre a China e o Canadá".