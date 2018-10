Terceiro pacote suspeito enviado à CNN intercetado em Atlanta

Objeto não foi endereçado a ninguém em específico.

15:41

Um terceiro pacote dirigido ao canal de notícias CNN foi encontrado e removido esta segunda-feira de uma agência de correios em Atlanta, nos Estados Unidos.



Segundo avançam as autoridades norte-americanas, apesar de o pacote suspeito ter sido enviado, não há qualquer perigo iminente para as instalações da CNN.







Recorde-se que, na passada quarta-feira, o escritório da CNN em Nova Iorque foi evacuado depois de uma bomba ter sido encontrada no correio, endereçada a um convidado, John Brennan.



Este terceiro pacote suspeito não foi endereçado a ninguém em específico.



Até ao momento, já foram intercetados 15 pacotes suspeitos, com os destinatários de alguns a serem Barack Obama e Hillary Clinton.