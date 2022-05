As autoridades cubanas deram esta quinta-feira por encerradas as operações de busca no Hotel Saratoga, em Havana, que sofreu uma explosão na sexta-feira que resultou em 44 mortos e 98 feridos.

O último relatório do Ministério da Saúde Pública de Cuba (Minsap) mantém o número de feridos em 98, sendo que apenas 16 destes continuam internados.

Entre os falecidos, com idades entre os 10 e os 77 anos, estavam quatro menores e uma mulher grávida, sendo todos cubanos à exceção de uma mulher espanhola, de 29 anos.