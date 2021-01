Terra nunca girou tão rápido como agora e isso está a deixar os dias mais curtos

Sabia que o dia 19 de julho de 2020 foi o mais curto registado nas últimas décadas? Isso mesmo, teve menos 1,4602 milissegundos do que os habituais 86.400 segundos que formam as 24 horas do dia. E esta tendência volta a verificar-se este ano, com os dias a serem cada vez mais pequenos.

A culpa de tudo isto é da velocidade - cada vez mais rápida - com que a Terra está a girar sobre o seu próprio eixo.

Desde os anos 1960, quando se inventaram os relógios atómicos, que se sabe que a rotação do planeta varia de acordo com vários fatores, tais como as marés, terramotos, tsunamis ou o efeito gravitacional da Lua. Por tudo isto, e para que a nossa medição do tempo bata certo com a velocidade da rotação da Terra, adiciona-se o chamado "segundo bissexto" ao Tempo Universal Coordenado (UTC).

Desde 1970 até agora, isto já aconteceu 27 vezes, sendo que a última foi na Passagem de Ano de 2015 para 2016, com o planeta Terra a esperar um segundo extra para entrar no novo ano.

Mas no ano passado, a rotação do planeta começou a acelerar tanto que os relógios atómicos podem acumular, ao longo de 2021, 19 milissegundos de atraso em relação ao verdadeiro da Terra em torno de si mesma. Se este atraso se vier a confirmar, será preciso fazer algo inédito em 50 anos de medição atómica do tempo: retirar tempo aos relógios.

A decisão vai caber ao Serviço Internacional de Sistemas de Referência e Rotação da Terra, em Paris, França, que mede a passagem do tempo com recurso a 260 relógios atómicos. Contudo, serão necessárias centenas de anos até começarmos a notar um desfasamento considerável entre a nossa medição do tempo e o movimento da Terra.