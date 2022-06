Terra volta a tremer no Afeganistão: Sismo de 4.3 faz pelo menos cinco mortos

pelo menos, mil mortos e provocou ferimentos em mais de 1500 pessoas. Foi o maior terramoto dos últimos 20 anos, no Afeganistão.

Cinco pessoas morreram esta sexta-feira no Afeganistão depois de um novo sismo de 4.3 de magnitude na escala de escala de Richter ter atingido áreas próximas do epicentro do terramoto de quarta-feira."(Esta) manhã ocorreu outro terramoto em Paktika, no distrito de Gayan e, segundo informações primárias, cinco pessoas morreram", disse à Reuters Sharafat Zaman, porta-voz do Ministério da Saúde afegão.O sismo, que ocorreu junto à fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão à 1h43 (hora local), acontece dois dias depois do sismo de 6.1 que matou,