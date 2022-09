Pelo menos um morto após sismo de magnitude 7,6 atingir o México

Um sismo de magnitude 7,4 na escala Richter ocorreu esta segunda-feira na cidade do México. O abalo aconteceu minutos depois de um simulacro nacional que marcava o aniversário dos sismos de 1985 e 2017.De acordo com a reuters, o presidente mexicano, Andres Manuel Lopez Obrador, avançou uma morte originada pela queda de um muro, numa loja.As autoridades deram conta de danos em dois hospitais, em Michoacan, perto do local do epicentro.



O epicentro foi localizado 37 quilómetros a sudeste de Aquila, perto da fronteira entre os estados de Colima e Michoacan, e a uma profundidade de 15,1 quilómetros.





Foi entretanto emitido um alerta de tsunami junto à costa de Michoacan, com possibilidade das ondas subirem entre um e três metros acima do nível médio da água do mar.

O Serviço Geológico dos EUA disse, em comunicado, que o terremoto atingiu uma magnitude de 7,6 na escala de Richter e atingiu a costa de La Placita de Morelos, no estado de Michoacan, a uma profundidade de 15 quilómetros. O Serviço Sismológico dos México tinha divulgado que o sismo teve uma magnitude de 7,4.



O chefe do governo do México, serviu-se da rede social Twitter para informar que não existem ainda relatos de danos na cidade.