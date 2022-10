Um terramoto de magnitude 5,9 na escala Richter atingiu este sábado várias áreas no leste e nordeste do Japão, incluindo Fukushima, sem que as autoridades tivessem relatos de danos pessoais ou materiais, noticiou a agência Efe.

O terramoto, de intensidade três numa escala de sete, ocorreu cerca da meia-noite (hora local).

A Agência Meteorológica do Japão localizou a origem do abalo no Pacífico, a cerca de 50 quilómetros de profundidade, mas nenhum alerta de 'tsunami' foi ativado.