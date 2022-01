Um sismo de magnitude 6.6 na escala de Richter atingiu a China. O terramoto deu-se esta quarta-feira na região de Xinjiang e não provocou mortos.

Segundo o departamento de terramotos chinês, o epicentro do foi localizado a 11 quilómetros de profundidade. Ainda foi revelado pela Administração de terramotos de Xinjiang que não existiam aldeias nem cidades num raio de 5 quilómetros do local onde se deu o epicentro do tremor de terra.