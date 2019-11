Terror regressa à cidade de Londres

Duas pessoas morreram e outras três ficaram esta sexta-feira feridas num ataque terrorista em Londres a menos de duas semanas das eleições.O atacante esfaqueou várias pessoas antes de ser abatido pela polícia na ponte de Londres, no coração da capital britânica. Vários transeuntes agarraram o terrorista em plena ponte e mantiveram-no no chão até à chegada das autoridades, tendo um deles conseguido mesmo retirar a faca ao atacante.O indivíduo usava um colete de explosivos falsos e atacou as vítimas com duas facas de cozinha. Vídeos publicados nas redes sociais mostram vários civis a lutarem com o terrorista no chão até à chegada da polícia, que afasta os transeuntes antes de abrir fogo, matando o suspeito."Dada a natureza do incidente, respondemos como se estivesse relacionado com terrorismo. E posso confirmar que foi declarado como incidente terrorista", disse o comissário Neil Basu, da Scotland Yard. "Homens do comando de contraterrorismo da polícia metropolitana estão agora a comandar as investigações, mas devo realçar que mantemos em abertas todas as possibilidades quanto aos motivos do ataque".A polícia já anunciou que vai reforçar o número de polícias nas ruas, incluindo patrulhas armadas, dado que a polícia no Reino Unido não anda armada.Em junho de 2017 um camião atingiu uma multidão nesta mesma ponte, antes de os atacantes esfaquearem quem se encontrava no mercado de Borough, fazendo oito mortos e meia centena de feridos.Um herói anónimo arriscou a vida para confrontar e desarmar o terrorista.Segundo testemunhas, o homem estava no outro lado da ponte quando se apercebeu do ataque, mas em vez de fugir atravessou a estrada e lançou-se sobre o atacante, juntamente com outros três homens, tendo conseguido desarmá-lo.Vários vídeos mostram o herói a afastar-se com a faca enquanto os outros seguram o terrorista até à chegada da polícia.O primeiro-ministro, Boris Johnson, convocou esta sexta-feira à noite uma reunião urgente do gabinete de emergência ‘Cobra’, para discutir o ataque e avaliar a ameaça terrorista no país.O nível de alerta antiterrorista no Reino Unido tinha sido reduzido de "sério" para "substancial" há cerca de três semanas. Foi a primeira vez em cinco anos que o nível de alerta foi reduzido.Esta é uma das alturas mais movimentadas do ano em Londres, com milhares de turistas nas ruas e muitos britânicos a fazerem compras nos mercados de Natal. Ontem havia ainda mais pessoas nas ruas do que o habitual por ser a Black Friday.Um homem esfaqueou ontem três jovens, menores de 18 anos, num centro comercial de Haia, na Holanda. O agressor está a ser procurado pela polícia.