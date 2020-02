Terrorista com faca fere três pessoas em Londres

Um homem armado com uma faca de grandes dimensões foi este domingo abatido pela polícia no sul de Londres após ferir três pessoas, uma das quais está em estado grave. A polícia confirmou que se tratou de um "ataque terrorista de inspiração islâmica" e a Sky News avança que o atacante era conhecido das autoridades e estava sob vigilância por causa do seu radicalismo.O ataque ocorreu minutos antes das 14h00 na rua central de Streatham, na zona sul da capital britânica. Segundo testemunhas, o atacante roubou uma faca de grandes dimensões num supermercado local e começou a atacar as pessoas que passavam, causando o pânico.Polícias à paisana chegaram ao local em poucos minutos e abateram o terrorista com três tiros. "Estava a atravessar a rua quando vi um homem a correr com uma faca na mão e tubos prateados presos ao peito, perseguido por um polícia armado à paisana. O homem foi alvejado. Julgo ter ouvido três tiros, mas não tenho a certeza", afirmou uma testemunha. A polícia isolou a área e confirmou depois que o terrorista tinha vestido um colete de explosivos falso.As autoridades confirmaram que três civis feridos - duas mulheres e um homem - foram hospitalizados, um dos quais em estado considerado grave. O terrorista morreu no local.De acordo com a Sky News, o atacante eram um radical islâmico conhecido das autoridades e estava sob vigilância policial. Menos de uma hora após o ataque, a polícia já tinha confirmado que se tratava de um ataque terrorista.O primeiro-ministro Boris Johnson agradeceu a pronta atuação da polícia e dos serviços de emergência e afirmou que os seus pensamentos estão com as vítimas deste novo atentado na capital britânica, que ocorreu três meses depois de um outro terrorista ter matado duas pessoas e ferido outras três na ponte de Londres.O atacante trazia um colete preto com tubos prateados por debaixo do casaco, o que levou as autoridades a evacuar a zona por temer que se tratasse de um colete de explosivos. A polícia confirmou depois que era falso. Trata-se de uma tática usada pelos terroristas para evitar a aproximação da polícia.A faca usada no ataque foi roubada instantes antes numa loja local. Apesar disso, a polícia acredita que se tratou de um ato premeditado, como o comprova o facto de o atacante ter levado um colete de explosivos falso.