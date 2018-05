Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Terrorista de Paris estava sinalizado pela polícia

Homem que esfaqueou transeuntes é um refugiado checheno que vivia em França desde criança.

Por Ricardo Ramos | 01:30

O terrorista que no sábado à noite esfaqueou mortalmente uma pessoa e feriu outras quatro no centro de Paris, antes de ser abatido pela polícia, estava identificado desde 2016 como possível radical islâmico e chegou a ser interrogado pelas autoridades.



O autor do ataque foi identificado pelas autoridades como Khamzat Azimov, um refugiado checheno de 21 anos residente em França desde criança e que obteve a nacionalidade francesa em 2010. Não tem cadastro criminal mas estava sinalizado pelos serviços de luta antiterrorista como possível radical islâmico há cerca de dois anos.



Na altura, Azimov residia em Estrasburgo e estava ligado a um grupo de refugiados chechenos que aspiravam a combater na Síria. Chegou a ser interrogado pela polícia mas a investigação foi arquivada por falta de provas conclusivas.



No sábado à noite, Azimov atacou várias pessoas com uma faca de cozinha no popular bairro da Ópera, no centro da capital francesa, enquanto gritava "Alá é Grande", matando um homem de 29 anos e ferindo outras quatro pessoas, que não correm perigo de vida. Os primeiros polícias a acorrer ao local tentaram travá-lo, primeiro com um ‘taser’, mas acabaram por atirar a matar quando o terrorista ameaçou atacá-los.



O presidente francês Emmanuel Macron condenou o ataque terrorista e disse que França "voltou a pagar o preço do sangue mas não cederá um milímetro aos inimigos da liberdade".