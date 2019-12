Terrorista do ataque à London Bridge foi parado com um extintor

John Crilly, o herói do ataque na Ponte de Londres, viu o amigo morrer às mãos do terrorista Usman Khan. Convencido que este ia fazer mais vítimas decidiu agir e numa entrevista ao Daily Mirror recordou o momento do ataque do dia 29 de novembro.



Crilly pensou em atirar um extintor contra o terrorista mas optou por lhe lançar o spray para os olhos para o afastar.

O ataque começou dentro da Fishmonger’s Hall mas continuou na ponte 'London Bridge'. No meio dos confrontos, tanto John como outras pessoas, conseguiram saltar para cima do terrorista e mantiveram-no imóvel até a polícia chegar.

O passado de John Crilly não escapou aos olhares atentos da comunicação social e rápidas foram as notícias que revelaram o seu cadastro. Crilly está em liberdade condicional desde 2018 depois de ter sido condenado por um assalto e um homicídio em Manchester e de cumprir 13 anos de prisão.

"A minha vida é passada a desejar que esse dia nunca tivesse acontecido", confessou John sobre o dia em que foi condenado pelos crimes que cometeu.