Terrorista do ataque em Manchester foi resgatado pela marinha na Líbia

Bombista Abedi matou 22 pessoas e deixou dezenas feridas num concerto de Ariana Grande em 2017.

O terrorista culpado pelo ataque na arena de Manchester foi resgatado pela Marinha da Líbia três anos antes do ataque que vitimou dezenas de pessoas que assistiam ao espetáculo de Ariana Grande em 2017.

A tripulação a bordo do HMS Enterprise, o barco que seguia para o Reino Unido, disse ter capturado Salman Abedi no litoral da Líbia antes de este se preparar para voltar a casa, em 2014.

Avança o Daily Mail que Halem, o irmão mais novo do atacante, também foi resgatado na mesma missão da Marinha. Halem, agora detido em Tripoli a aguardar julgamento, também foi alegadamente cúmplice no ataque em Manchester por ajudar na preparação da bomba

O jornal confirma que os irmãos foram encontrados entre cerca de 110 cidadãos britânicos que seguiam no mesmo barco.

Após o resgate, Salman Abedi e o irmão foram levados pela marinha para um ponto seguro em Malta antes de voarem para o Reino Unido, de acordo com o mesmo jornal.

Os irmãos, britânicos e filhos de imigrantes Líbios, estariam alegadamente de férias na Líbia a visitar a família quando as forças de combate chegaram à terra natal dos seus pais. Os funcionários britânicos ofereceram-se para evacuar os cidadãos do Reino Unido presentes no local e a marinha encarregou-se do trabalho. Os irmãos estavam incluídos na lista fornecida aos marinheiros, para regressarem juntamente com os restantes passageiros.

A revelação do Daily Mail em relação ao resgate dos terroristas torna-se uma revolta para as famílias que perderam entes queridos no ataque em Manchester.

O incidente provocado pelos irmãos Abedi foi o mais mortífero ataque terrorista registado no Reino Unido desde os atentados de 2005, em Londres.